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جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية توقع اتفاقية شراكة مع الإسكان التنموي

جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية توقع اتفاقية شراكة مع الإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=669951
المناطق - تبوك
وقعت جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بمنطقة تبوك أمس  اتفاقية شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان تبدأ الجمعية بموجبها خطواتها لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة في منطقة تبوك بدعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية .
ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان ومدير ادارة الشركات بالإسكان التنموي بوزارة الاسكان المهندس عبدالاله بن عبدالرحمن الخراشي بحضور نائب رئيس الجمعية أحمد بن عبدالرحمن الخريصي ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة إسماعيل بن عطا الله المسعودي .
وقدم المهندس الخراشي عرضاً يوضح دور القطاع غير الربحي في توفير السكن للأسر الأشد حاجة ومفهوم حق الانتفاع، ومعايير وآليات استفادة الأسر المستحقة وما تقدمه وزارة الإسكان من دعم وتمكّين للقطاعين الخاص وغير الربحي مما يمكّن تلك القطاعات من تنفيذ مبادراتها الخاصة بالإسكان بكل يسر.
يذكر أن دور الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص يأتي مكملاً لجهود وزارة الإسكان بتوفير مساكن للأسر المحتاجة عبر “برنامج الإسكان” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يتضمن تنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية .

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