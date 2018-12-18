الإدارة العامة لكود البناء السعودي تقيم ورشة عمل تعريفية ببلدية تيماء

تيماء - محمد العنزي

نفذ فريق من الإدارة العامة لكود البناء بأمانة منطقة تبوك اليوم ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي

وذلك في بلدية محافظة تيماء بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس سلامه بن هليل البلوي وعدد من المقاولين والمكاتب الهندسية وذلك بمقر البلدية بتيماء.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لكود البناء بأمانة المنطقة المهندس راشد بن عوده العطوي أن الورشة تأتي ضمن الورش التي تنفذ في بلديات محافظات المنطقة، وتهدف إلى نشر ثقافة الكود البناء السعودي وتطبيقه على المشاريع و المباني في المحافظات والمراكز التابعة .

مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستتبعها مرحلة ثانية تطبيقية لاشتراطات ومعايير ومتطلبات كود البناء السعودي وفي المرحلة الأخيرة القيام بجولات تفتيشية للتأكد من التطبيق وتشمل المراحل جميع البلديات التابعة للأمانة.