امير منطقة جازان يستقبل الأمين العام للجنة الوطنية بالمملكة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، الامين العام للجنة الوطنية الرئيسية بالمملكة فهد بن عبدالله الراجح يرافقه رئيس لجنة تراحم بالمنطقة واعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة والشخصيات الاجتماعية ورجال الاعمال وذلك بعد اعتماد التشكيل الجديد للجنة لمدة اربع سنوات قادمة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالأمين العام للجنة الوطنية الذي اطلع سموه على خطط اللجان المستقبلية واعمالها التطويرية والمهام المنوطة بها والبرامج التي تقدمها وسبل تطوير اعمال اللجان على مستوى المملكة وفق توقيع مشروع تطوير استراتيجية شاملة للجان على مستوى المملكة وبدء العمل بها وفقا لهذه الاستراتيجية واستمع الامين العام الى توجيهات سموه بهذا الجانب .

من جانبه اعرب الامين العام للجنة الوطنية بالمملكة عن سعادته بلقاء سمو امير منطقة جازان منوهاً بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه ، ودعمهما لجهود واعمال إللجنة ، سائلاً الله عز وجل أن التوفيق والسداد للجميع.

وثمن رئيس لجنة تراحم بمنطقة جازان الاستاذ علي بن موسى زعله هذا اللقاء وتوجيهات سموه للامين العام للجنة الوطنية بالمملكة على بذل مزيدا من الجهد لتطوير اعمال اللجنة بالمنطقة .