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أرامكو السعودية والشركة السعودية لتقنية المعلومات تؤسسان شركة استثمارية مشتركة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات

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أرامكو السعودية والشركة السعودية لتقنية المعلومات تؤسسان شركة استثمارية مشتركة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات

أرامكو السعودية والشركة السعودية لتقنية المعلومات تؤسسان شركة استثمارية مشتركة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات
http://almnatiq.net/?p=669960
المناطق - الظهران

أعلنت كلٌ من أرامكو السعودية والشركة السعودية لتقنية المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تأسيس شركة استثمارية مشتركة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات تهدف إلى تأسيس ودعم الشركات والأعمال التجارية المتخصصة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الشركتين الوطنيتين على تطوير منصة سعودية رائدة تدعم الاستثمار في الشركات الناشئة في هذا القطاع بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات، مع التركيز بشكل خاص على دعم الابتكار والريادة التقنية ونقل التقنية محليًا وإقليميًا.

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات، المهندس يوسف العليان: “سيعمل هذا المشروع المشترك مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات على زيادة فرص البحث والاستثمار التقني في المملكة، وتمكين رأس المال البشري ورواد الأعمال السعوديين، وتدريب المواهب الوطنية وتوظيفها ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودي والخليجي”.

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتقنية المعلومات، الدكتور سعد العبودي : “تمثل مشاركة أرامكو السعودية خطوة في سبيل تحقيق رؤية الشركة السعودية لتقنية المعلومات في إحداث نهضة تقنية نوعية في المملكة من خلال توظيف الإمكانات الاقتصادية والبشرية في التأسيس لتقنيات وفرص عمل المستقبل، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ويأتي المشروع كنتيجة مباشرة لإدراكنا لضرورة الاستثمار مع الشركات الوطنية الأخرى الرائدة في التقنيات المتطورة لجعل المملكة، أحد أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً ومنافسةً في العالم كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وستستثمر الشركة خبراتها التقنية وعلاقاتها الدولية وقدراتها في السوق في سبيل جعل هذا المشروع المشترك نموذجًا رياديًا ومنافسًا محليًا وإقليميًا.”

 

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