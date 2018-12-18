مستشفى أملج ينقذ حياة مريضة قلب خلال عملية قيصرية

تبوك - فايز السميري

نجح فريق طبي بمستشفى املج العام من انقاذ حياة مواطنه في العقد الثاني من العمر بعد اجراء عملية قيصريه خطيرة حيث حضرت للمستشفى وهي بحملها الاول بالشهر الثامن حيث كانت بحالة مخاض ومريضه قلب وقد اجريت لها سابقا ثلاثة عمليات قلب مفتوح وعلى الفور تم إدخالها غرفة العمليات لإنقاذ حياة الأم وتم اجراء عملية قيصريه تكللت بالنجاح واستغرقت العملية حوالي الساعة حيث تتمتع المولود والام بصحة جيدة ولله الحمد.

هذا واشرف على الحالة فريق طبي مكون من الدكتور/ كمال عطية استشاري نساء وولادة والدكتور / محمد عطية اخصائي قلب والدكتورة / صلوحه ناصر ثلاب طبيبة مقيمة والدكتور /محمد عبد الحميد اخصائي نساء وولادة .

وقدم مدير مستشفى أملج العام أحمد محمد سلمي شكره وتقديره للفريق الطبي المشرف على الحالة.