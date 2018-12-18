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مجلس الشورى يستقبل شبال الاعمال بغرفة الشرقية ويؤكد حرص القيادة على دعم شباب الوطن

مجلس الشورى يستقبل شبال الاعمال بغرفة الشرقية ويؤكد حرص القيادة على دعم شباب الوطن
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المناطق - سهام العنزي
واصل وفد شباب الاعمال بغرفة الشرقية الى الرياض برنامج زياراته في يومه الثاني، التي بدأها امس الاثنين 17 ديسمبر 2018 بزيارة لمقر مجلس الشورى كمحطة أولى حيث استقبلهم معالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وذلك بمقر المجلس الرئيس.
واكد اللقاء خلال استقبال المطيري للوفد الذي يترأسه المهندس عبدالله البريكان رئيس المجلس، الى حرص القيادة على دعم شباب الوطن مشيرا الى ان انهم احد مرتكزات رؤية المملكة 2030 ولافتا الى ان الوطن ستنهض بهمة الشباب وطموحاتهم.
وبين اللقاء الى ان قطاع الاعمال الشاب قدم للاقتصاد المحلي العديد من المبادرات التي اضافت رافدا جديدا للاقتصاد المحلي مشيدا بالأفكار البناءة التي أصبحت عنصرا مهما لتطوير القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة.
كما استعرض اللقاء دور الاعلام المحلي، حيث انه -وكعادته-يهتم بأبناء الوطن وانجازاتهم فهو يساير ما يقدمه شباب الاعمال في جميع مناطق الوطن من منجزات تستحق الابراز وتقديمها بصورة مميزة الى الجميع من خلال القنوات الإعلامية المهمة.
وفي المحطة الثانية التقى الوفد نظيره مجلس شباب الاعمال بغرفة الرياض وذلك بمقر الغرفة الرئيس حيث استقبلهم الاستاذ علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس شباب أعمال الرياض الذي قدم شرحا تفصيليا عن اهم توجهات المجلس وأهدافه، بالإضافة الى خطة برامجه للعام المقبل 2019.
وبحث اللقاء أوجه تعزيز التعاون بين المجلسين خدمة لقطاع الاعمال الشاب في المملكة مشيرا الى أهمية تواصل مجالس الاعمال في المناطق، والاستفادة من الأفكار والتجارب التي يقدمها المجالس في مختلف الأنشطة.
كما قدم مجلس الاعمال بغرفة الشرقية عرضا حول ابرز إنجازاته للعام الجاري واهم الملتقيات والبرامج التي عقدها خلال الأشهر الماضي بالإضافة الى لمحة موجزة عن توجهاته للعام المقبل.
من جهته قال رئيس المجلس عبدالله البريكان بان لقاء مجلس الاعمال بغرفة الشرقية خرج خلال زياراته لليوم الثاني بالعديد من الأفكار المميزة، كما قدمت له تجارب الجهات المستضيفة الكثير من الدروس المستفادة التي ستتشكل منها قائمة من البرامج المميزة التي ستكون ضمن خطة المجلس للعام المقبل 2019.
وأشار البريكان الى اهتمام المجلس لنقل تلك التجارب والدروس الى مجتمع الاعمال في المنطقة الشرقية مبينا بان السوق المحلي يحتاج دائما الى التجديد وهذا لايأتي الى بالاحتكاك بتجارب الاخرين.

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