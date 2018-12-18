الأمين العام للجنة الوطنية بالمملكة يرأس اجتماع لجنة “تراحم” بعد اعتماد تشكيلها الجديد بجازان

جازان - فضة آل عطيف

عقدت لجنة تراحم لرعاية السجناء واسرهم بمنطقة جازان اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر امارة المنطقة اجتماعها الاول للجلسة الاولى وذلك بعد اعتماد التشكيل الجديد للجنة لمدة اربعة سنوات قادمة برئاسة الامين العام للجنة الوطنية الرئيسية بالمملكة فهد بن عبدالله الراجح ورئيس لجنة تراحم بالمنطقة الاستاذ علي بن موسى زعله وحضور اعضاء اللجنة من مديري الادارات الحكومية ذات العلاقة ورجال الاعمال بالمنطقة ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة تراحم ومتابعة واهتمام معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لأداء هذه المهمة الانسانية لخدمة النزلاء والنزيلات والمفرج عنهم واسرهم وناقش الاجتماع اعمال اللجنة وسبل تطوير برامجها ومهامها المتعلقة بالجانب الانساني وتطرق الاجتماع الى مناقشة الاعمال السابقة والخدمات والبرامج المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وجدول الاعمال المدرجة وتطرق الاجتماع الى مناقشة دور اعمال لجان تراحم

ويهدف الاجتماع لمتابعة هذه الاعمال ومراحله المهمة في عملها بهدف النهوض بمستوى واداء لجان تراحم في عملها الانساني ومعالجة القصور في المرحلة الجديدة وذلك بناء على توجيه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ خطوات لتطوير العمل التجاري وتم توقيع مشروع تطوير استراتيجية شاملة للجان على مستوى المملكة وبداء العمل بها بناء على هذه الاستراتيجية من خلال عمل لقاءات مع هذه اللجان على مستوى المملكة وذلك للوصل الى عمل منظم لها وناقش الاجتماع دعم برامج هذه اللجان من خلال اللقاءات التي تمت وسوف تكون هناك مباردة لمعالجة اعمال اداء اللجان وذلك من خلال تطبيق كافة البرامج التي تقدمها هذه اللجان من خلال البرامج الهادفة لها واختتم الاجتماع بوضع مرئيات اجتماع الجلسة الاولى للتشكيل الجديد للعمل بها وتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات لهذه الجلسة .