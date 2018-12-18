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مراقبة الأسواق بالخبر : تصادر أكثر من 5000 كرتون خضار وقطع ملابس واكسسوارات خلال شهر ربيع الاول

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مراقبة الأسواق بالخبر : تصادر أكثر من 5000 كرتون خضار وقطع ملابس واكسسوارات خلال شهر ربيع الاول

مراقبة الأسواق بالخبر : تصادر أكثر من 5000 كرتون خضار وقطع ملابس واكسسوارات خلال شهر ربيع الاول
http://almnatiq.net/?p=669972
المناطق - الخبر

 

أصدرت بلدية محافظة الخبر تقريرها لشهر ربيع الأول المنصرم لعام 1440هـ  , والذي يبين الاعمال الخاصة بضبط أسواق الخبر وإزالة مخالفاتها، وإيقاف الباعة المخالفين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم بالتعاون مع الجهات المعنية , وبين التقرير بأن عدد الزيارات الميدانية على المحلات والأماكن العامة بلغ مايزيد عن 650 زيارة تم خلالها رصد 30 محل مخالف , فيما بلغ عدد الإنذارات 30 انذار, وحجز 20 سيارة تستخدم في البيع الجائل , وضبط 64 مخالف للنظام , وبلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 944 كرتون خضار تم تسليم الصالح منها إلى مبرة الإحسان الخيرية في الخبر, وضبط 45 كيلو من الأسماك تم اتلافها , ومصادرة مواد أخرى متنوعة بلغت كميتها 4065 قطعة تشمل ملابس , واكسسوارات ، وبلغ عدد المحلات المخالفة التي تم اغلاقها 12 محل , وبلغ حجم الغرامات المالية التي تم تحصيلها ( 155400 ) ريال.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الباعة الجائلين يزاولون النشاط بشكل غير نظامي, كما أن البيع عن طريق التجول أو استخدام الأرصفة غير نظامي، وأن المراقبين يقومون بعملهم بجولات تفتيشية ورقابية على كافة أحياء الخبر لرصد المخالفين وضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم, مشيرا إلى حرص البلدية على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المدينة وخاصة أن الكثير من المنتجات التي يبيعونها تكون مجهولة المصدر بالإضافة إلى سوء العرض والتخزين مما يعرض المنتجات للتلف وبالتالي يعرض صحة وسلامة الأنسان للخطر, مؤكدا في الوقت ذاته استمرار تلك الجهود وضرورة دعمها لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام للخبر .

وشدد الزايدي أن هذه الحملات تأتي تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإزالة كل أشكال المشوهات للمنظر العام، تماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية القروية #كذا_أحلى وحملة #غذاؤكم_أمانة، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين

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