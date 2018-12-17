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أمير الجوف يستعرض مع نائب وزير النقل مشاريع الطرق

أمير الجوف يستعرض مع نائب وزير النقل مشاريع الطرق

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أمير الجوف يستعرض مع نائب وزير النقل مشاريع الطرق

أمير الجوف يستعرض مع نائب وزير النقل مشاريع الطرق
http://almnatiq.net/?p=669986
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري وعدد من مسؤولي الوزارة .

وفي بداية اللقاء نوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم لقطاع النقل العام بمختلف مناطق المملكة، وفق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030، حيث يعتبر قطاع النقل أحد مفاتيح التنمية المستدامة وعصب اقتصادي حيوي يعتمد نجاحه على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط.

بعد ذلك استعرض سموه مع المهندس الدلامي مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة وبحث العمل على سرعة تنفيذها وفق المدة الزمنية المحددة، وبحث الاحتياجات المستقبلية للمنطقة .

وأعرب نائب وزير النقل عن شكره لسمو أمير المنطقة لدعمه لأعمال الوزارة بالفرع ومتابعة سموه الحثيثة لمشاريع المنطقة والتي تعمل الوزارة على سرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد .

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