وزير الإعلام: إعلان ميزانية 2019 يصاحبه ملتقى موسع لمعالي الوزراء يكرس للشفافية والمكاشفة

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رفع معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م).

وبيّن معاليه في تصريح صحفي اليوم أن وزارة المالية ستعقد غداً الأربعاء ملتقىً موسعاً، بحضور أصحاب المعالي الوزراء، يتناول أهم الإنجازات، التي حققتها أجهزة الدولة هذا العام، ويلقي الضوء على تطلعات الحكومة لميزانية العام المقبل، موضحًا أن “هذا النهج الشفاف المتمثل في آليات إعلان الميزانية والفعاليات والجلسات الإعلامية المصاحبة، والنقاشات لمعالي الوزراء، يُشكّل مكاشفةً سنويةً صحيةً وبناءة، تؤكد حرص الدولة على تكريس مبدأ الشفافية وإشاعة روح المسؤولية والالتزام والإنجاز، ليس أمام القيادة فحسب، بل أمام الشريك الأول في التنمية وهو المواطن الكريم”، مضيفا “كما أن الأرقام الواردة في الميزانية وفي البيان التمهيدي لها، والتقارير ربع السنوية، التي سبقت إعلانها اليوم، تعكس حرص قيادة المملكة على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية”.

وأكد الدكتور العواد مضي المملكة قدماً نحو تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة “رؤية المملكة 2030″، من واقع المؤشرات الإيجابية التي أعلنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، واتفقت معها الجهات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن الحضور الدولي المتميز للمملكة في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، والحضور السعودي المتميز في قمة العشرين التي عقدت بالأرجنتين.

وقال معاليه إن الدعوات وجهت إلى 100 من الصحفيين والإعلاميين الدوليين والعرب المتخصصين في الاقتصاد، للحضور والمشاركة في الملتقى الذي يعقد بشأن ميزانية أقوى اقتصاد عربي، وأحد أقوى 20 اقتصادا في العالم، بحضور أصحاب المعالي الوزراء غدا.

وأضاف أن “ميزانية العام المقبل تعكس سعي الدولة الحثيث إلى تحقيق كل ما يلبي تطلعات المواطنين، ويدعم فئة الشباب من الجنسين في مختلف القطاعات، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير المزيد من فرص العمل. وتؤكد في الوقت ذاته مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تعزيز التنمية الوطنية”.

وأوضح أن الإنجازات التي شهدها العام 2018م تترجم على أرض الواقع الآثار الإيجابية الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة؛ ما أسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتوفير متطلبات التنمية المستدامة في كل المناطق.

وعن استعدادات الوزارة لإعلان الميزانية، قال معاليه “وزارة الإعلام أعدت خطة تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة لإعلان ميزانية 2019م، ستقوم بتنفيذها من خلال مركز التواصل الحكومي، ومركز التواصل الدولي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والشركاء في وزارة المالية، ومدراء الاتصال المؤسسي في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى”.

وأشار إلى أن الجهات الإعلامية المشاركة في التغطية الإعلامية لإعلان الميزانية تشمل 514 صحيفة ورقية وإلكترونية معتمدة، 23 قناة إذاعية وتلفزيونية في بث موحد مع التلفزيون السعودي، و27 وكالة أنباء عربية ودولية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارة الإعلام والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وحسابات أصحاب المعالي الوزراء، وقادة رأي والمؤثرين الاجتماعيين.

كما أعلن معاليه عن إطلاق المركز الإعلامي الموحد للميزانية، الذي تم تجهيزه بالوسائل التقنية والفنية اللازمة، وتزويده بالكوادر الإعلامية المؤهلة، ليتولى تنسيق التغطية، وإعداد وبث التقارير الإعلامية التمهيدية، وتقديم الخدمات والتسهيلات للإعلاميين.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م)، بحجم إنفاق يبلغ 1.106 تريليون ريال.