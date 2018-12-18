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عبدالله بن بندر يقف على مشروع مدينة السيارات في العكيشية

عبدالله بن بندر يقف على مشروع مدينة السيارات في العكيشية
http://almnatiq.net/?p=670006
المناطق - مكة المكرمة
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر على مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب مكة المكرمة والذي يجري تنفيذه حالياً على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع، ويضم ورشا ومعارضا وعددا من الخدمات المتنوعة الأخرى.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على مناطق مدينة السيارات والتي تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالمركبات، منها منطقة الوكالات، منطقة المعارض الجديدة والمستعملة، منطقة الورش، منطقة مراكز الصيانة، منطقة الحراج، منطقة شركات النقل، منطقة شركات التأجير، منطقة محلات زينة السيارات، منطقة محلات قطع الغيار، منطقة التشليح، منطقة القرية العمالية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل مركز الشرطة،  البنوك ، المستوصفات ،المطاعم، المساجد، الحدائق.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح مفصل عن مناطق مدينة السيارات الأربعة، و تحتوي المنطقة الأولى (المعارض) على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة و حراج السيارات كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات و شركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، وتقع المنطقة على مساحة  522 ألف م2، وتشمل 300 معرضًا و30 معرضًا للتوكيل و65 محلاً تجارياً ومسجدان ومحطتان، فيما تنقسم المنطقة الثانية  (الورش) إلى خمسة مراحل، أربعة منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات وعلى مراكز الصيانة الكبرى والورش كما تحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات، وتقع المنطقة على مساحة 800 ألف م2، تتضمن 1800 ورشة، 1531 محلاً تجارياً، 3 محطات، 86 مركزًا للصيانة، 5 مساجد، مركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرا لإصدار تراخيص البلدية.

وتعرف الأمير عبدالله بن بندر على المنطقة الثالثة بمدينة السيارات (التشليح – المعدات الثقيلة – النقليات – المستودعات)، وتحتوي على محلات قطع غيار المستعمل (التشليح ) وبيع المعدات الثقيلة و شركات نقل السيارات إضافة إلى الفحص الدوري ومدرسة تعليم قيادة السيارات و العديد من الخدمات العامة، وتقع على مساحة تقدر بـ 900 ألف م2، تشمل 64 معرضًا للمعدات الثقيلة، 82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، 80 مستودعًا، 4 مباني خدمية، 3 مساجد، محطة، مدرسة تعليم القيادة، مبنى الفحص الدوري، فيما تتكون المنطقة الرابعة (القرية العمالية) الواقعة على مساحة  400 ألف م2 من عدة مجمعات سكنية للعمالة مصممة بمعايير حضارية ويحتوي كل مجمع على عدد عمائر سكنية ومنطقة ترفيهية ومطعم ومصلى و روعي في تصميم القرية كافة جوانب الأمن والسلامة لضمان بيئة عيش أمنة وسليمة ، كما تتضمن القرية على كافة الخدمات المتعلقة بها من مستوصف مطاعم وغيرها، وتحتوي على 56 مبنى سكني ، أكثر من 210 آلاف ساكن، و7 مبانٍ خدمية.

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