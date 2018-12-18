تدخل جراحي ناجح بمركزي بريدة ينقذ قدم مقيم من البتر

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نجح أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بريدة المركزي في إنقاذ قدم وساق مقيم مصري 30 عاماً، من البتر نتيجة تعرضه لخلع في مفصل الركبة اليمنى، أدى إلى قصور دموي حاد في الساق والقدم اليمنى، مما قد يؤدى – لا سمح الله – إلى فقدان هذا الطرف إذ لم يتم التدخل السريع.

وفي التفاصيل، أفاد الفريق الطبي المشرف على حالة المصاب الصحية، بأنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود خلع في مفصل الركبة اليمنى، فتم عمل الإسعافات الأولية ورد المفصل، ولاكن لم تتحسن حالة المريض، مما تطلب نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية استكشافية للشريان الواقع خلف الركبة اليمنى ووجد انسداد في الشريان نتيجة تجلط دموي حاد، فتم تسليك الشريان عن طريق استخدام قسطرة فوقرتي.

وبعد إجراء العملية عادة الدورة الدموية للساق والقدم اليمنى، ووضع المريض تحت المراقبة للإطمئنان عليه، وبعد تماثله للشفا بصورة تامة، غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة