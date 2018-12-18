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مجلس جامعة بيشة يبحث نقل خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس

مجلس جامعة بيشة يبحث نقل خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس
http://almnatiq.net/?p=670015
المناطق - بيشه

ترأس معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بقاعة الاجتماعات الرئيسية اليوم الثلاثاء 11ربيع الثاني 1440هـ الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام للجنة المؤقته المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة وأعضاء المجلس.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها :مناقشة نقل خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات إلى جامعة بيشة ، مناقشة التقرير السنوي لجامعة بيشة ، إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا ، وعرض بعض الحالات التي يستدعي النظر فيها لبعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأصدر حيالها القرارات اللازمة.

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