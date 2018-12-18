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بختام الجولة 13 من الدوري.. الهلال يحافظ على الصدارة .. والنصر يقترب منه

بختام الجولة 13 من الدوري.. الهلال يحافظ على الصدارة .. والنصر يقترب منه
http://almnatiq.net/?p=670018
المناطق - واس

أسدل الستار أمس الاثنين على منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي جرت مبارياتها الثمانية على مدار أيام الخميس، الجمعة، السبت والاثنين .

وشهدت الجولة فوز الاتفاق على الوحدة 2-1، وتعادل الفتح مع الفيصلي 1-1، وفوز النصر على الرائد 4-0، والتعاون على الفيحاء 3-0، والاتحاد على الباطن 3-1، والحزم على الهلال 2-1، والشباب على الأهلي 1-0، والقادسية على أحد 3-1.

وحافظ الهلال على الصدارة بـ 32 نقطة رغم الخسارة، فيما اقترب النصر من الصدارة بوصوله للنقطة 29 فيما حل التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الذي حل رابعًا بنفس الرصيد.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأرقام بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث شهدت الجولة 8 مباريات انتهت 7 منها بالفوز وواحدة بالتعادل ، وسجل خلال الجولة 24 هدفًا بمعدل 3 أهداف لكل مباراة، 11 منها بالقدم اليمنى، و8 باليسرى، و5 بالرأس.

وجاءت أهداف الجولة عبر 18 لاعبًا أجنبيًا فيما تكفل المحليون بتسجيل 6 أهداف ، وشهدت الجولة احتساب 5 ركلات جزاء سُجلت جميعها ، وخلت الجولة من إشهار البطاقات الحمراء، فيما أشهر الحكام 25 بطاقة صفراء .

وتلقى الهلال أول خسارة له هذا الموسم، فيما سجل الاتحاد أولى انتصاراته ، وسجل لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله أول سوبر هاتريك بالدوري هذا الموسم برباعيته في شباك الرائد.

ويعد الهلال أكثر الفرق فوزًا بـ 10 انتصارات، والاتحاد وأحد الأقل انتصارًا بفوز وحيد لكل منهما ، كما أن الهلال أقل الفرق خسارة “مباراة واحدة”، فيما جاء الاتحاد وأحد كأكثر الفرق خسارة “9 مباريات” ، كذلك الهلال الأقوى هجومًا بـ 28 هدفًا، وأحد الأضعف هجومًا بـ 8 أهداف ، فيما يعد الشباب الأقوى دفاعًا بـ 9 أهداف سكنت شباكه، والاتحاد الأضعف دفاعًا بـ 29 هدفًا ، والفتح والفيصلي الأكثر تعادلًا بـ 5 مباريات لكل منهما.

ويتصدر كلًا من ليندر تاوامبا “التعاون” وبافيتيمبي غوميز “الهلال” هدافي الدوري بـ 11 هدفًا لكل منهما .

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