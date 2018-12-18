‏‫ مدير عام صحة عسير يكرم بعض موظفي الإمداد المتميزين

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كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، عدداً من الموظفين المتميزين في إدارة التجهيزات وإدارة التموين وإدارة المشتريات بصحة عسير ، وذلك في مكتب سعادته ، وبحضور سعادة مساعد المدير العام للإمداد المهندس محمد الغامدي.

وأشاد مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد عسيري ، خلال استقباله للمكرمين بجهودهم المتميزة ، مؤكداً على أهمية الاستمرار في بذل المزيد من العطاء في سبيل الارتقاء بسير العمل ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

من جانبه قدم سعادة مساعد المدير العام للإمداد المهندس محمد الغامدي شكره وتقديره لسعادة المدير العام على دعمه اللامحدود وتحفيزه الدائم للموظفين المتميزين ، مؤكداً أن توجيهات سعادة المدير العام والتي حثَّ من خلالها الجميع على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة وراحة المرضى والمراجعين ؛ هي نبراس لفريق العمل ، ودافع كبير لاستمرار تطوير الخدمات .