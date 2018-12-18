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اتحاد القدم يقرر إعادة الحكم السعودي للتحكيم في دوري المحترفين ويعتمد الحكم الإضافي

اتحاد القدم يقرر إعادة الحكم السعودي للتحكيم في دوري المحترفين ويعتمد الحكم الإضافي
http://almnatiq.net/?p=670037
المناطق - واس

بدعم من معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وسعياً لاستفادة الحكم السعودي من تواجد نخبة الحكام الدوليين في العالم، ولتعزيز حضوره في الاستحقاقات الدولية، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم خلال الجولات المقبلة من منافسات الدوري.
وفي السياق نفسه قرر الاتحاد اعتماد الحكم الإضافي في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الدورين الـ 64 والـ 32، إلى جانب اعتماده في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

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