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أمير تبوك: الميزانية العامة للدولة جسدت الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة

أمير تبوك: الميزانية العامة للدولة جسدت الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة
http://almnatiq.net/?p=670041
المناطق - تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1440هـ / 1441هـ.
‎وقال أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي : إن صدور هذه الميزانية والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – أيدهما الله – والمتمثلة في مجموعة من المبادرات التنموية والأنفاق الاستثماري، وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتنوع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل والتركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030م لتتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية والتي سوف تسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن من خلال ما تحمله من مشروعات تنموية في مختلف المجالات.
‎وسأل سموه الله العلي القدير في ختام تصريحه أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله

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