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بيرناس يكثف تدريبات الاتفاق للمواجهة المقبلة

بيرناس يكثف تدريبات الاتفاق للمواجهة المقبلة

الرياضة

بيرناس يكثف تدريبات الاتفاق للمواجهة المقبلة

بيرناس يكثف تدريبات الاتفاق للمواجهة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=670044
المناطق - الدمام

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية على الملعب الرديف بالنادي تحضيرا لمواجهة الفتح الجمعة المقبل في الأحساء وذلك لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت الحصة التدريبية عددا من التطبيقات التكتيكية والفنية بواسطة الكرة، سبقها بعض التدريبات الترفيهية وتدريبات الإحماء واللياقة البدنية والإطالة.
وكان المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى خاضت تدريبا خفيفا وهي التي لعبت بصفة أساسية في لقاء الصفا الودي أمس (الاثنين)، بينما المجموعة الثانية تدربت بشكل اعتيادي، حيث فرض بيرناس مناورة جادة قبل ختام المران.
وكان الاتفاق حقق فوزا على الصفا بأربعة أهداف مقابل هدفين في تجربة ودية جادة سعى فيها المدرب الاسباني لإشراك أكبر عدد من العناصر.
من جانب آخر، واصل اللاعب فيليب كيش برنامجه العلاجي في العيادة الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
على صعيد آخر، يعقد مدرب ⁧‫الاتفاق‬⁩ سيرخيو بيرناس واللاعب إبراهيم محنشي مؤتمرا صحافيا يسبق لقاء الفتح المقبل وذلك يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة 5:30 مساءً بقاعة المؤتمرات بالنادي.

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