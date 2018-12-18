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أمير مكة يهنىء خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019”

أمير مكة يهنىء خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019”

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أمير مكة يهنىء خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019”

أمير مكة يهنىء خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019”
http://almnatiq.net/?p=670056
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة، بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2019 وما تحمله من بشائر الخير.
وقال سمو الأمير خالد الفيصل في برقية ” أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019” كأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة وماتحمله في طياتها من بشرى ساره بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة.
وأضاف سموه :”يأتي ذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم لدفع عجلة التنمية والنهوض باقتصاد مملكتنا الغالية والتكيف مع التطورات لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير “2030”، بما يعود بالنفع على الوطن وما تظمنته من لفتة أبويه حانية تجاه شعبكم الوفي ولتخفيف العبء عليهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم “.
وختم بالقول “أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم ويمد في حياتكم الغالية وأن يحفظ مملكتنا تحت قيادتكم وحكمتكم الموفقه”.

كما قدّم الأمير خالد الفيصل التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 باعتبارها أكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة .
وقالأمير منطقة مكة المكرمة في برقية بهذه المناسبة : ” يسعدني أن أبعث لسموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي “2019” كأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة، وما تحمله في طياتها من بشرى سارة بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة ، وهذا بفضل من الله ثم بجهود سموكم الكريم المبذولة، وتوجيهاتكم لمواكبة الإجراءات التصحيحية والتكيف مع التطورات لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير بالمملكة (2030) بما يعود بالنفع على الوطن وتخفيف العبء على المواطنين والإستمرار فى تنفيذ المشاريع الحضارية”.
وختم سموه بالقول : ” اسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدا من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وجهود سموكم الكريم الموفقة نحو التطور والرقي والإزدهار “.

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