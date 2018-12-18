أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الميزانية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) .

وقال سموه : إن ما أفرزته أرقام الميزانية العامة للدولة التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي لتؤكد بعد نظر وحنكة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف ومؤشرات اقتصادية عالمية ضعيفة, وجاءت لتبرهن على جودة السياسات المالية التي تسير عليها المملكة وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة أسهمت في الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ المملكة التي تجاوزت من خلالها العقبات كافة, وجعلت من تنمية الوطن ورفاهية المواطن الهدف الأساس الذي تؤكده دومًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لمسؤولي الدولة كافة بسرعة الإنجاز وجودة المنجز.

وأبان سموه أن الميزانية حملت معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن وبما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة الانفاق ويحقق الاستدامة والاستقرار المالي في ظل القيادة الرشيدة.

وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بالصحة والعافية ويعز بهما دينه وينصرهما بنصره, وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها.