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الأمير سعود بن نايف : القيادة عازمة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية

المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف : القيادة عازمة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية

الأمير سعود بن نايف : القيادة عازمة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية
http://almnatiq.net/?p=670067
المناطق - فهد المريخي

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ميزانية الدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله اليوم الثلاثاء بميزانية الخير والنماء لهذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الحكيمة، حيث تعد الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، بحجم انفاق 1106 مليار ريال، يستحوذ التعليم والصحة فيها على النسبة الاكبر من الإنفاق كتأكيد على اهتمام الدولة أيدها الله بهاذين القطاعين.

وأشار سموه بأن إعلان الميزانية بأرقامها العالية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتدعم كذلك تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وألمح سمو أمير المنطقة الشرقية بأن سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله يضع المواطن
محل اهتمامه إذ يعتبر هو محور التنمية وركيزته الأساسية ومن أولوياته أن ظهر ذلك في أمره الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأضاف سموه بأن القيادة عازمة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.

سائلا سموه الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرارها .

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