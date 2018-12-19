بالفيديو.. صورة الحريد الحائزة على جائزة ألوان السعودية تخطف الأنظار بوسائل التواصل الاجتماعي

المناطق - فضة عطيف

حظيت صورة مهرجان الحريد الحائزة على المركز الثالث عن قسم “المملكة في السماء” في ملتقى ألوان السعودية 2018 بتداول كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب، حيث أظهرت الصورة مشهداً رائعاً من السماء لأبناء جزيرة فرسان خلال مهرجان الحريد السياحي الذي يُقام في احتفالية سنوية.

وكان المصور المبدع فهد بن عبدالرحمن الحسين قد فاز بالمركز الثالث عن الصورة خلال ملتقى الوان السعودية في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، برعاية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث.

يُذكر أن مهرجان الحريد السياحي يُنسب إلى تجمع أسماك الحريد بشكل كبير وعلى شكل مجموعات ضخمة بعضها قد يزيد فيها عدد الأسماك عن 1000 سمكة في المجموعة الواحدة ويكون كرات ضخمة ويجتمع بالقرب من الشاطئ خلال يوم واحد من السنة وعادة في نهايات شهر مارس وأول أبريل من كل عام، ولدى أهل فرسان عادات ضاربة في القدم تتعلق بهذا اليوم الذي يحتفل فيه أهل الجزيرة وينشدون الأهازيج ويؤدون الرقصات الشعبية.