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البيت الأبيض: ترامب قال لأردوغان فقط إنه سينظر في احتمال ترحيل غولن

البيت الأبيض: ترامب قال لأردوغان فقط إنه سينظر في احتمال ترحيل غولن
http://almnatiq.net/?p=670074
المناطق - وكالات

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتعهد لنظيره من تركيا، رجب طيب أردوغان، بطرد المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، وقال فقط إنه سيفكر في الموضوع.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول التصريحات التركية التي تحدثت عن بدء عمل واشنطن على تسليم غولن لأنقرة: “لم يقل (ترامب) إلا إننا سننظر في هذا الأمر”.

وأضافت ساندرز: “ليس هناك أي شيء آخر حول هذا الموضوع… ولا تعهدات على الإطلاق في هذه العملية”.

والأحد الماضي ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن ترامب أكد لأردوغان، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في الأرجنتين، أن واشنطن كانت تعمل على طرد غولن.

وبعد ذلك نفى مسؤول من البيت الأبيض لـ”رويترز” أن الرئيس الأمريكي قدم أي تعهدات لنظيره التركي حول هذا الشأن.

وتتهم أنقرة غولن، الداعية الإسلامي المشهور المعارض للسلطات التركية والمقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بالوقوف مع أنصاره من منظمة “خدمة” وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016.

وتطالب تركيا بإصرار الولايات المتحدة بتسليمها غولن، فيما رفضت واشنطن القيام بذلك، لكن تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن وجود اتفاق بين الطرفين ينص على تخفيف أنقرة ضغطها على الرياض إثر مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على يد فريق أمن من المملكة في اسطنبول، مقابل ترحيل المعارض التركي.

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