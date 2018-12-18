“الشراري”يقوم بجولة تفقدية لعدد من مشروعات “النقل” بمحافظة بيشة

المناطق - عسير

إنطلاقاً من توجيهات وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بتكثيف الزيارات الميدانية للمسؤولين في وكالة الطرق؛ قام مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري” بتفقد عدد من الطرق بعدد من المحافظات التابعة للمنطقة .

هذا وقد كانت الجولة الميدانية تستهدف الوقوف على طرق( طريق بيشة – الرين – الرياض وطريق بيشة – سبت العلايا – وطريق بيشة – خميس مشيط ) حيث قام “الشراري” بالوقوف على هذه المشاريع ونسب الإنجاز فيها وكذلك التعرف على معوقات سير العمل التي قد تواجه المقاولين المنفذين لها .

وفي أثناء الجولة التفقدية للمشروعات ألتقى المهندس “الشراري” بمحافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد سبره حيث إستمع “الشراري” للمتطلبات التي تحتاج إليها المحافظة في مجال الطرق ووعد بتلبيتها في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى ، كما وجه الشكر لسعادة المحافظ على ما تبذله المحافظة من إجراءات لتسهيل عمل الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة بالمحافظة .

وأوضح المهندس” الشراري” أن متابعة المشاريع في المنطقة تأتي وفق توجيهات الوزير “العمودي” ، الذي يحرص دائماً على تنفيذ المشروعات في المنطقة بأعلى المعايير الفنية، إلى جانب حرص الوزارة على إلزام جميع المقاولين للإيفاء بالتزاماتهم التعاقديّة لإنهاء المشاريع المناطة بهم وفق برامج زمنية معتمدة وعدم التهاون مع المقاولين المقصرين.

