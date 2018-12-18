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وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

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وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة
http://almnatiq.net/?p=670081
المناطق - واس

رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1440ــ 1441هـ (2019) .
ونوه معاليه بما منَّ الله ــ تبارك وتعالى ــ به علينا في المملكة العربية السعودية من رخاء وطيب عيش، وذلك بتوفيق الله ــ جل وعلا ــ لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ وفقه الله لكل خير ــ، وإلى حرص ومتابعة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة للمملكة (2030) حيث جاءت الميزانية محققة للآمال بفضل الله تعالى وتوفيقه.
ولفت معاليه النظر إلى النهج الثابت الذي تنتهجه قيادة المملكة ــ حرسها الله ـــ من توخي المصلحة لأبنائها وبناتها، دون إغفال لكل ما من شأنه الخير والمصلحة للإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم، من خلال مد يد العون لكل نافع ومفيد للجميع.
واختتم معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تصريحه سائلا الله تعالى التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يمدهما الله بالعافية لإكمال مسيرة البناء والنماء.

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