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العين الإماراتي يصنع التاريخ ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفربلايت

العين الإماراتي يصنع التاريخ ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفربلايت
http://almnatiq.net/?p=670084
المناطق - الرياض

بلغ العين الإماراتي نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على ريفر بلايت في مباراة تاريخية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، اليوم الثلاثاء.

أحرز للعين ماركوس بيرج في (د.3) وكايو لوكاس فيرنانديز في (د.51)، بينما أحرز هدفي ريفربلايت رافائيل سانتوس بوري في (د.11 و16)… قبل أن يتفوق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح بينما تصدى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر وسددها إنزو بيريز.

وأضاع غونزالو مارتينيز ركلة جزاء لريفربلايت في (د.69).

وينتظر العين، مواجهة ريال مدريد أو كاشيما انتلرز الياباني على لقب البطولة، يوم السبت المقبل.

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