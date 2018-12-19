نائب أمير القصيم : ميزانية هذا العام ثمرة جهود مباركة ومواصلة العمل والإنجاز لخدمة ونماء الوطن

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، أن ميزانية هذا العام جاءت محققة للآمال والتطلعات المنشودة وفق منهجية وقيادة حكيمة ساهمت في تقدم اقتصادي ملموس من خلال تصحيح العديد من الأوضاع المالية العامة وإدارة الموارد الاقتصادية والتي شهدت تطوراً نوعياً بدءاً من مراحلها الأولى .

وبين نائب أمير منطقة القصيم , على أن هذه القفزات الاقتصادية المتتالية تدل على اهتمام القيادة ـ أيدها الله ـ بمواطني ومواطنات هذه البلاد المباركة , والحرص على كل ما من شأنه تحقيق رفاهيتهم , مشيراً إلى أن الأرقام المعلنة ترسم منهجية الاستمرارية في التنمية بما يضمن النهوض بالوطن عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة عبر العديد من المستهدفات المستقبلية وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص .

ورفع سمو الأمير فهد بن تركي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1440 – 1441هـ ، والتي حملت في طيّاتها الكثير من النتائج الإيجابية لتنمية هذه البلاد المباركة , مشيراً إلى إن ما تمر به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ إنما هو ثمره جهود مباركة ومواصلة العمل والإنجاز لخدمة ونماء الوطن ومواطنيه عبر سلسلة مبادرات تهتم بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في العديد من القطاعات , والتي ساهمت في تصحيح أسعار الطاقة وتعزيز دعم الإنفاق الاجتماعي وتحفيز الإستهلاك الرشيد وبناء المشاريع التنموية في كافة أنحاء وطننا الحبيب , مؤكداً على أن ميزانية 2019 هي ثمرة هذه الجهود المباركة والتي سعت بالنهوض بهذا الوطن على كافة الأصعدة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم .