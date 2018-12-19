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المجلس الوطني في الإمارات يؤكد تضامنه مع المملكة

المجلس الوطني في الإمارات يؤكد تضامنه مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=670121
المناطق - الرياض

أعرب المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، عن دعمه وتضامنه الكامل مع موقف المملكة العربية السعودية تجاه ما صدر مؤخراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد المجلس، الثلاثاء، ضرورة التزام دول العالم كافة بمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها التي تنص على ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار، في بيان أصدره الثلاثاء نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن مثل هذه المواقف تصب في مصلحة المتربصين بالأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن الجميع يدرك حجم الاستهداف الإعلامي والسياسي الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية، قيادة ودولة.

وأورد أن ما ذكر يستوجب من الدول كافة والبرلمانات، والدول الحليفة بشكل خاص، توخي الحرص والدقة قبل ترديد أي مزاعم، أو توجيه أي اتهامات لا أساس لها من الصحة، أو المشاركة في حملات تمس بالمكانة الإقليمية والعالمية للمملكة ودورها التاريخي الراسخ في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب المجلس عن تقديره العميق للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة في دعم تماسك منظومة مجلس التعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك، منوها إلى دورها المهم في الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، ومكافحة الإرهاب والتطرف عسكرياً وفكرياً ومالياً عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

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