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نائب أمير منطقة الرياض : الميزانية العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل
http://almnatiq.net/?p=670127
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) .
وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة ” إن المملكة بفضل من الله جل في علاه قادرة وبتوجيهات قيادتها الحكيمة على التعامل مع كافة المتغيرات الظاهرة على الاقتصاد العالمي وتجلت هذه الإصلاحات والإجراءات في إعلان ميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بأكثر من ترليون ريال في إشارة واضحة على المتانة العظيمة للاقتصاد السعودي وقدرة رجالاته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل بصعوباته وعوائقه ” .
وأضاف سموه ” إن مخرجات ونتائج رؤية المملكة 2030 تحقق في كل يوم تقدماً مميزاً في خططها الواضحة والشاملة فالرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والمتابعة المباشرة والصارمة من سيدي سمو ولي عهده الأمين تؤكد لنا الخطى الثابتة والأنجاز المنشود في مؤشرات عملية تقوم على تنويع الاقتصاد والاستدامة التنموية على مبدأ الشفافية وفي هدف أول وسامي على تلبية التطلعات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن .
ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن ، الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة ومقدراتها وأن يديم عز وتمكين قيادتها لكل خير ومنفعة للبلاد والعباد .

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