نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2019 واعلان أكبر انفاق في تاريخ المملكة.

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في تصريح صحفي إن من نعم الله أن هذا الإنفاق التاريخي يتزامن مع تطبيق أعلى مستويات الشفافية والمحاسبة الذي أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته وسمو ولي عهده في تصريحه – حفظهما الله- مما يعكس تنامي دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية.

وأشار سمو نائب أمير منطقة حائل إلى أن رؤية المملكة 2030 رسمت معالم الطريق، ورفعت كفاءة الإنفاق والأداء الحكومي مؤكدا على أن الأجهزة الحكومية بالمملكة تسير اليوم بخطى ثابتة في تطبيق الحوكمة ومأسسة العمل ورفع كفاءته وفقا لرؤية المملكة 2030.

وفي ختام تصريحه حث سموه الجميع على دعم النهضة التنموية التي تعيشها المملكة اليوم وفق توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله سائلا المولى القدير بأن يمد الله في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يبقي هذا الوطن شامخا ومزدهرا إنه سميع مجيب .