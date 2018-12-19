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نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة

نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة

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أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030

أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030

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نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

منطقة حائل

أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030

أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030
http://almnatiq.net/?p=670136
المناطق - الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام المالي 1440 – 1441هـ ( 2019م ) .
وقال سموه ان ميزانيه هذا العام حملت بكل وضوح استمرار مسيرة الخير والنماء لهذا البلد الشامخ وتعكس متانة الاقتصاد الوطني رغم الظروف والتحديات التي تواجهها المملكة، حيث تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، واشتملت في طياتها بشائر للوطن والمواطنين، والتي تنسجم مع أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، لدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المصادر النفطية فقط .
وأضاف سمو أمير منطقة الجوف أن ميزانية الخير جاءت أيضاً لتؤكد للجميع مدى حرص واهتمام الدوله ـ على تعزيز مسيرة التنمية في وطننا الغالي وراحة ورفاهية المواطن السعودي, وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزانية خير وبركة”.
ونوه سموه بتخطي الملكة لكل التحديات الاقتصادية والسياسية والظروف التي مرت بها المنطقة الإقليمية والدولية وذلك بفضل ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة النظر .
كما نوه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” التي وجهها إلى المواطنين والمسئولين، والتي أكد من خلالها أن المواطن هو هدف التنمية الأول، لافتاً إلى أن على المسؤولين حمل كبير لترجمة رؤية الملك وتحقيقها على أرض الواقع.
ودعا سموه الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ”

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