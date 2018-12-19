احدث الأخبار

الإمارات تستضيف مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بمشاركة المملكة .. والنتائج إيجابية
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية
منطقة حائل
 دراسة تحدد “الأسباب الحقيقية” لظهور الشيب
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض : الميزانية العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل
منطقة الرياض
 مضيفة طيران سابقة تكشف عن حقائق مخيفة حول الرحلات الجوية
أبرز المواد
 المجلس الوطني في الإمارات يؤكد تضامنه مع المملكة
أبرز المواد
 فشل روسيا وإيران وتركيا في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
أبرز المواد
 برج خليفة يحتفي بفوز فريق العين “صورة”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية
منطقة حائل
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح معرض (التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية)
أبرز المواد
الإمارات تستضيف مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بمشاركة المملكة .. والنتائج إيجابية

الإمارات تستضيف مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بمشاركة المملكة .. والنتائج إيجابية

أبرز المواد
نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة

نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة

منطقة الجوف
أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030

أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030

منطقة الجوف
نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

منطقة حائل

نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة

نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة
http://almnatiq.net/?p=670139
المناطق - الجوف

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمضامين الميزانية العامة للدولة لعام المالي 1440 – 1441هـ ( 2019م ) التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء .

وقال سموه بهذه المناسبة : يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان، عن كل ما تقومون به ” أيدكم الله” من جهود في سبيل خدمة هذه البلاد المبارك وشعبها الوفي، فقد جاءت ميزانية الخير والعطاء التي أعلنتموها ” حفظكم الله ” لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المحيطة بنا، كما أن بنود هذه الميزانية جاءت في صالح وخدمة الوطن والمواطن والتي تم من خلالها اعتماد الكثير من مشروعات التنمية في جميع مناطق المملكة والتي تهدف في مجملها إلى أن يستفيد منها أبناء هذا الوطن المعطاء .

ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بما حققته المملكة من نمو اقتصادي منقطع النظير خلال الفترة الماضية والذي يؤكد السير على خطى ثابته نحو تحقيق أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030والاعتماد على الإيرادات غير النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكده سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن الإيرادات غير النفطية سوف تتضاعف في هذه الميزانية، وهذا ما تحقق ولله الحمد.

وأكد سموه أن ميزانية الخير والنماء حملت في طياتها خيراً وفيراً لأبناء هذا الوطن الأوفياء وفرصًا كريمة متنوعه في كافة المجالات ، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التدريب والتأهيل والعمل لجميع فئات المجتمع .

ودعا سموه الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030

أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030
أمير الجوف يستعرض مع نائب وزير النقل مشاريع الطرق

أمير الجوف يستعرض مع نائب وزير النقل مشاريع الطرق
أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب

أسرية صوير تنظم أمسية اللغة العربية و الشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*