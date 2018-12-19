نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمضامين الميزانية العامة للدولة لعام المالي 1440 – 1441هـ ( 2019م ) التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء .

وقال سموه بهذه المناسبة : يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان، عن كل ما تقومون به ” أيدكم الله” من جهود في سبيل خدمة هذه البلاد المبارك وشعبها الوفي، فقد جاءت ميزانية الخير والعطاء التي أعلنتموها ” حفظكم الله ” لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المحيطة بنا، كما أن بنود هذه الميزانية جاءت في صالح وخدمة الوطن والمواطن والتي تم من خلالها اعتماد الكثير من مشروعات التنمية في جميع مناطق المملكة والتي تهدف في مجملها إلى أن يستفيد منها أبناء هذا الوطن المعطاء .

ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بما حققته المملكة من نمو اقتصادي منقطع النظير خلال الفترة الماضية والذي يؤكد السير على خطى ثابته نحو تحقيق أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030والاعتماد على الإيرادات غير النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكده سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن الإيرادات غير النفطية سوف تتضاعف في هذه الميزانية، وهذا ما تحقق ولله الحمد.

وأكد سموه أن ميزانية الخير والنماء حملت في طياتها خيراً وفيراً لأبناء هذا الوطن الأوفياء وفرصًا كريمة متنوعه في كافة المجالات ، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التدريب والتأهيل والعمل لجميع فئات المجتمع .

ودعا سموه الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” .