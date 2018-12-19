احدث الأخبار

اليماني: لن نذهب لمفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن للحديدة
أبرز المواد
 “السترات الصفراء” تحرق أكشاك الرسوم وتسبب فوضى على طرق فرنسا
أبرز المواد
 بعد الحظر.. واشنطن تسمح ليمنية بزيارة طفلها المحتضر
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يقرر إنشاء قيادة عسكرية جديدة للفضاء
أبرز المواد
 بندر آل سعود : كفى حرقاً لمراكب العودة يا قطر!
أبرز المواد
 سحب 20 كتابًا عن “الإخوان” من معهد علمي بعسير!
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تستعرض فُرصاً استثمارية محلية بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 “التعليم”: تدريس بعض أشعار نزار قباني مثمر ومفيد!
أبرز المواد
 الأرصاد :المناطق الجنوبية موعودة بالأمطار وغبار على المناطق الغربية والشمالية
أبرز المواد
 الإمارات تستضيف مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بمشاركة المملكة .. والنتائج إيجابية
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني للمملكة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يؤكد أن ميزانية الخير تنسجم مع أهداف2030
منطقة الجوف
اليماني: لن نذهب لمفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن للحديدة

اليماني: لن نذهب لمفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن للحديدة

أبرز المواد
“السترات الصفراء” تحرق أكشاك الرسوم وتسبب فوضى على طرق فرنسا

“السترات الصفراء” تحرق أكشاك الرسوم وتسبب فوضى على طرق فرنسا

أبرز المواد
بعد الحظر.. واشنطن تسمح ليمنية بزيارة طفلها المحتضر

بعد الحظر.. واشنطن تسمح ليمنية بزيارة طفلها المحتضر

أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يقرر إنشاء قيادة عسكرية جديدة للفضاء

الرئيس الأمريكي يقرر إنشاء قيادة عسكرية جديدة للفضاء

أبرز المواد

الأرصاد :المناطق الجنوبية موعودة بالأمطار وغبار على المناطق الغربية والشمالية

الأرصاد :المناطق الجنوبية موعودة بالأمطار وغبار على المناطق الغربية والشمالية
http://almnatiq.net/?p=670147
المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى المرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق المدينة المنورة ،تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية. كما لايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي و الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

اليماني: لن نذهب لمفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن للحديدة

اليماني: لن نذهب لمفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن للحديدة
“السترات الصفراء” تحرق أكشاك الرسوم وتسبب فوضى على طرق فرنسا

“السترات الصفراء” تحرق أكشاك الرسوم وتسبب فوضى على طرق فرنسا
بعد الحظر.. واشنطن تسمح ليمنية بزيارة طفلها المحتضر

بعد الحظر.. واشنطن تسمح ليمنية بزيارة طفلها المحتضر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*