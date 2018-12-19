“التعليم”: تدريس بعض أشعار نزار قباني مثمر ومفيد!

المناطق _ الرياض

قال المشرف العام على الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري، أن تدريس أشعار نزار قباني، مثمر ومفيد خلال بعض النصوص.

جاء ذلك، على هامش الاحتفالات العالمية بيوم اللغة العربية، والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، ونظمتها وزارة التعليم بمقر الوزارة، أمس، وتضمنت عددًا من الفعاليات.

وبحسب “الوطن” قال ” العسيري”، الدواوين الشعرية لنزار قباني تحمل المفردة البسيطة، الأمر الذي جعل تدريس أشعاره لدى الطلاب مثمرًا ومفيدًا خلال بعض النصوص، إلى جانب تدريس أشعار عدد كبير من الشعراء السعوديين الذين لديهم أدب سعودي رائد منذ الدولة السعودية الأولى”.