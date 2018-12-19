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سحب 20 كتابًا عن “الإخوان” من معهد علمي بعسير!

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سحب 20 كتابًا عن “الإخوان” من معهد علمي بعسير!

سحب 20 كتابًا عن “الإخوان” من معهد علمي بعسير!
http://almnatiq.net/?p=670154
المناطق _ الرياض

كشف مصدر أن إدارة أحد المعاهد العلمية في منطقة عسير، سحبت أكثر من ٢٠ كتابًا عن رموز جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة على رأسهم يوسف القرضاوي وسيد قطب وغيرهما.
وأوضح المصدر بحسب “عكاظ”، أن الكتب المسحوبة أرسلت إلى وكالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأن الخطوة جاءت بناء على التعميم الوارد من الوكالة إلى عموم المعاهد العلمية بضرورة سحب كتب الفكر المتطرف والجماعات الحزبية المحظورة وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وأكد المصدر أن كتاب “المدخل إلى جماعة الإخوان”، لمؤلفه حسن البنا ما زال ضمن رفوف المكتبة العامة في ذات المحافظة، التي يوجد فيها المعهد.

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