طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام

طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام

أبرز المواد
4 جرائم يمكنك التبليغ عنها عبر تطبيق “كلنا أمن”

4 جرائم يمكنك التبليغ عنها عبر تطبيق “كلنا أمن”

أبرز المواد
هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

أبرز المواد
زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب جزيرة إيستر آيلاند في المحيط الهادئ

زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب جزيرة إيستر آيلاند في المحيط الهادئ

أبرز المواد

طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام

طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام
http://almnatiq.net/?p=670192
المناطق - مكة

كرم مدير مستشفى أضم العام بمنطقة مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، طبيباً باكستانياً من منسوبي المستشفى بعد مبادرته الإنسانية بقطع 3 كيلومترات مشياً على قدميه لعلاج مريض، بعد أن تعذر وصول السيارات إلي منزله بسبب السيول.

وكان اثنان من أبناء المريض قد حضروا إلى الطبيب محمد بشير باهادر خارج وقت الدوام وأخبراه أن والدهما أصيب في رأسه بسبب تعرضه للسقوط، وأصر الطبيب على الذهاب إليه مشياً رغم وعورة الطريق، حيث أدت السيول التي شهدتها المنطقة قبل أسبوعين إلى تعذر وصول السيارات إلى منزل المريض.

من جانبه، أكد مدير مستشفى أضم كرم الزهراني، أن ما قام به الطبيب باهادر ضمن واجباته الوظيفية، وأنه فعل ذلك إيماناً بأن الطب رسالة إنسانية تسمو فيها القيم ويضحي فيها الطبيب براحته من أجل المرضى.

روابط ذات صلة

4 جرائم يمكنك التبليغ عنها عبر تطبيق “كلنا أمن”

4 جرائم يمكنك التبليغ عنها عبر تطبيق “كلنا أمن”
هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة
زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب جزيرة إيستر آيلاند في المحيط الهادئ

زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب جزيرة إيستر آيلاند في المحيط الهادئ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*