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وزير الاقتصاد : تراجع معدل البطالة بدءا من 2019..

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وزير الاقتصاد : تراجع معدل البطالة بدءا من 2019..

وزير الاقتصاد : تراجع معدل البطالة بدءا من 2019..
http://almnatiq.net/?p=670203
المناطق _ الرياض

قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، محمد التويجري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف إلى 13 مليار ريال في 2018.

وأضاف التويجري خلال جلسة توجهات الميزانية العامية بمشاركة وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ ساما أن الاستثمار الأجنبي يحتاج بنية تحتية كاملة للتشريعات والقوانين.

وقال التويجري إن السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها بدءا من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%.

وأبلغ الوزير محمد التويجري مؤتمرا صحافيا عقب إعلان الميزانية “الرقم 12.9%… نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019.”

وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42% حاليا.

من جهتة، قال محمد الجدعان، وزير المالية إن أهداف الميزانية   القادمة النمو ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للقطاع الخاص والشفافية.

وأشار الجدعان إلى أن مستويات وأسعار الدين تعتبر مقبولة حالياً، إذ تتذبذب الأسعار، وفقاً لمعطيات مختلفة.

وأكد الجدعان حرص المملكة على الحفاظ على استراتيجيتها في التنويع بين الدين المحلي والخارجي.

ولا تغيير في سياسة الرسوم على الوافدين خلال 2019.و”لا نية لزيادة أسعار الطاقة  باستثناء مراجعة البنزين في 2019″.

إلى ذلك، قال محافظ مؤسسة النقد العربي  ساما، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أنه لا نية للمساس بسعر صرف الريال الآن أو في المستقبل.

وأضاف محافظ ساما لم يتم فرض أي قيود على التحويلات خلال العام الحالي.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط  اليوم الأربعاء إن السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها بدءا من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9 %.

وقال التويجري عقب إعلان الميزانية “الرقم 12.9%، ..نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019.”

وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 %، حاليا.

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