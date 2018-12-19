اجتماع بين الحكومة والمتمردين عبر دائرة فيديو مغلقة برعاية أممية

المناطق - وكالات

عقد الأمم المتحدة اجتماعا بين الأطراف اليمنية، اليوم الأربعاء، عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث سحب مليشيات الحوثي من مدينة الحديدة وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي في السويد.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -في تصريحات صحفية- أن هذا سيكون الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين، وسيضم ممثلين عسكريين وأمنيين من الطرفين.

وأكد أن الانسحاب الكامل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى سيكتمل على أقصى تقدير خلال 21 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأوضح أنه سيقود اللجنة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت الذي سيغادر نيويورك هذا الأسبوع ليتوجه إلى اليمن برفقة فريق.

ويدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات، وأشار دبلوماسيون إلى أنه من المرجح التصويت عليه هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة الشرعية، قد أعلنت مساء الثلاثاء، أسماء ممثليها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى الأمم المتحدة، وتتألف اللجنة الحكومية من نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش اليمني اللواء الركن صغير عزيز، وعضوية اللواء الركن محمد مصلح عيضة رئيس جهاز الأمن القومي، والعميد أحمد علي الكوكباني قائد اللواء الأول بالمقاومة التهامية، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية.

ورصدت القوات المشتركة عشرات الخروقات من مليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة، مع دخول الهدنة اليوم الثاني، كأبرز ثمار مشاورات السويد للسلام التي انتهت الأسبوع الماضي.

وجددت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر الأربعاء، قصفها المدفعي بـ14 قذيفة والاستهداف بنيران الرشاشات مواقع القوات اليمنية المشتركة في مدينة الحديدة، في خروقات ليلية ينفذها الانقلابيون.