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التأمينات الاجتماعية : 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة

التأمينات الاجتماعية : 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة
http://almnatiq.net/?p=670217
المناطق - وكالات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيديها،إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد .
وأكد محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن الصرف سيشمل المواطنين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات الوفاة ومعاشات العجز المهني وغير المهني، وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.
وأشار القويز إلى أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية تجاوز 370 ألف مستفيد، يصرف لهم شهرياً أكثر من مليار و 794 مليون ريال، يتم تحويلها مباشرة إلى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل المستفيد.
وعبر القويز عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على اهتمامهما ورعايتهما للمتقاعدين وتلمس احتياجاتهم.

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