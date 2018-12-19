الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 5 أشهر وسط ترقب لمجلس الاحتياطي

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر اليوم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1% إلى 1250.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1254.40 دولار للأوقية.

وكما صعدت الفضة 0.4% إلى 14.70 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.7% ليسجل 792.10 دولار