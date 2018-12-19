غداً.. جامعة القصيم تُطلق مشاركتها بمهرجان «الجنادرية 33»

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تُطلق جامعة القصيم يوم غدٍ الخميس الموافق 13 / 4 / 1440 هـ ، أجنحتها المشاركة في المهرجان الوطني السنوي للتراث والثقافة «الجنادرية» في دورته الـ33، وذلك في مقر تراث منقطة القصيم بحزمة من الفعاليات والأنشطة التعريفية بالجامعة، ومعرض عن النخلة، بالإضافة إلى الإشراف البيطري على ميادين الهجن من قِبل عيادة بيطرية لكلية الزراعة والطب البيطري.

وتتمثل الأنشطة التعريفية بالجامعة في معرض بعنوان “مسيرة وإنجاز” يتم من خلاله عرض نبذة عن مسيرة وإنجازات الجامعة من تاريخ إنشائها وحتى الآن، فضلاً عن إحصائية شاملة بعدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس، وطلبة الدراسات العليا والموظفين، كما يقدم المعرض البرامج الأكاديمية وعدد الكليات والعمادات، وأهم إنجازات الجامعة والاعتمادات الدولية التي حققتها بالدعم السخي الذي تتلقاه الجامعة من القيادة الرشيدة على جميع الأصعدة، كما يضم الجناح هذا العام ركن طلابي يضم أعمال طلاب الجامعة .

في حين يهتم معرض “النخلة” الذي تقدمه كلية الزراعة والطب البيطري بالنخيل والتمور ويحمل في جنباته تعريف عن النخلة ومنتجاتها وبعض الصناعات الغذائية للتمور التي تعتبر ركيزة أساسية، كما يعرض منتجات التمور الثانوية وأنواع التمور.

كما تشرف الجامعة من خلال عيادة بيطرية متنقلة مجهزة تجهيزاً كاملاً، على سباقات الهجن المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، وذلك كعادتها كل عام منذ أكثر من 16 دورة للمهرجان، بواسطة فريق مختص من العيادات البيطرية التابعة للمستشفى الجامعي، حيث تقوم العيادة المتنقلة بالإشراف المباشر على أشواط السباقات أثناء انطلاقها.