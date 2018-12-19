742 مستفيد لبرنامج الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال للربع الأول لعام 1440هـ

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أوضحت صحة حفر الباطن بأن برنامج “الطبيب الزائر” والذي تم تنفيذه بمستشفى الولادة والأطفال استفاد منه 742 مستفيد وذلك خلال الربع الأول من العام 1440هـ حيث تم من خلاله تقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى والذي يهدف إلى توفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية ويستهدف بشكل خاص الاستشاريين في التخصصات الدقيقة.

كما أوضحت صحة حفر الباطن أن التخصصات التي تم استقطابها في برنامج الطبيب الزائر شملت قلب الأطفال استفاد منها 397 مريض، الدم وأورام الأطفال 26 مريض، المخ والأعصاب استفاد منها 29 مريض، الغدد الصماء والسكري استفاد منها 207 مريض، عيادات الكلى استفاد منها 83 مريض.

وأضافت بأن برنامج “الطبيب الزائر” يهدف إلى تلبية احتياجات المحافظة والقرى التابعة لها من الأطباء الاستشاريين لتوفير الخدمة الصحية للمواطن في مكان إقامته والذي يسهم في تخفيف العبء عليه وعلى ذويه من تحمل عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج، وكذلك تدريب الكادر الطبي المتواجد في المستشفى.