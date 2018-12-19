احدث الأخبار

السند: القيادة تضع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياتها
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة ..
أبرز المواد
 جامعة القصيم توقع عقدا لتنفيذ أسوار القاعات الدراسية التابعة لها بالمحافظات
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن مبادرة ” حكيم زمانك ” لتوعية المجتمع بأهمية القراءة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير درون حوثية ومنصة إطلاقها بمطار صنعاء
أبرز المواد
 742 مستفيد لبرنامج الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال للربع الأول لعام 1440هـ
منطقة الرياض
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان : ميزانية الخير استمراراً لسياسة القيادة الحكيمة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين
المنطقة الشرقية
 غداً.. جامعة القصيم تُطلق مشاركتها بمهرجان «الجنادرية 33»
منطقة القصيم
 طالب من الجوف يتأهل للتصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2019
منطقة الجوف
 الدفاع المدني : العثور على شخص متوفي والبحث عن اخر عقب سقوط مركبة بوادي قرى بالحقو ..
منطقة جازان
 رئيس غرفة أبها : الميزانية هي الأكبر في التاريخ وتنسجم مع الإصلاحات الاقتصادية برؤية 2030
منطقة عسير
 اجتماع للمسؤولين عن القطاعات الكشفية بالرياض
منطقة الرياض
السند: القيادة تضع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياتها

السند: القيادة تضع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياتها

أبرز المواد
أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة ..

أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة ..

أبرز المواد
جامعة القصيم توقع عقدا لتنفيذ أسوار القاعات الدراسية التابعة لها بالمحافظات

جامعة القصيم توقع عقدا لتنفيذ أسوار القاعات الدراسية التابعة لها بالمحافظات

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يدشن مبادرة ” حكيم زمانك ” لتوعية المجتمع بأهمية القراءة

الأمير سعود بن نايف يدشن مبادرة ” حكيم زمانك ” لتوعية المجتمع بأهمية القراءة

أبرز المواد

742 مستفيد لبرنامج الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال للربع الأول لعام 1440هـ

742 مستفيد لبرنامج الطبيب الزائر بمستشفى الولادة والأطفال للربع الأول لعام 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=670244
المناطق - الرياض

أوضحت صحة حفر الباطن بأن برنامج “الطبيب الزائر” والذي تم تنفيذه بمستشفى الولادة والأطفال استفاد منه 742 مستفيد وذلك خلال الربع الأول من العام 1440هـ حيث تم من خلاله تقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى والذي يهدف إلى توفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية ويستهدف بشكل خاص الاستشاريين في التخصصات الدقيقة.

كما أوضحت صحة حفر الباطن أن التخصصات التي تم استقطابها في برنامج الطبيب الزائر شملت قلب الأطفال استفاد منها 397 مريض، الدم وأورام الأطفال 26 مريض، المخ والأعصاب استفاد منها 29 مريض، الغدد الصماء والسكري استفاد منها 207 مريض، عيادات الكلى استفاد منها 83 مريض.

وأضافت بأن برنامج “الطبيب الزائر” يهدف إلى تلبية احتياجات المحافظة والقرى التابعة لها من الأطباء الاستشاريين لتوفير الخدمة الصحية للمواطن في مكان إقامته والذي يسهم في تخفيف العبء عليه وعلى ذويه من تحمل عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج، وكذلك تدريب الكادر الطبي المتواجد في المستشفى.

روابط ذات صلة

اجتماع للمسؤولين عن القطاعات الكشفية بالرياض

اجتماع للمسؤولين عن القطاعات الكشفية بالرياض
نائب أمير منطقة الرياض : الميزانية العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل

نائب أمير منطقة الرياض : الميزانية العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل
أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الميزانية

أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الميزانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*