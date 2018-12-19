الأمير سعود بن نايف يدشن مبادرة ” حكيم زمانك ” لتوعية المجتمع بأهمية القراءة

المناطق_عبد الله السعيدي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مبادرة حكيم زمانك ضمن سلسلة المبادرات الاجتماعية في نادي الاتفاق، التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية القراءة، وللمساهمة في خلق جيل واعٍ ومثقف ومبدع، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بالعمل التطوعي، وزيادة قاعدة المشاركين في خدمة المجتمع، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل وأعضاء مجلس الإدارة.

وأبدى سموه سعادته بهذه المبادرة التي تأتي لتفعيل دور النادي في كافة مجالاته الرياضية والثقافية والاجتماعية، باعتبار مقرات الأندية أماكن ملائمة لتنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية، مؤكداً سموه أهمية القراءة في زيادة الوعي الثقافي لدى المجتمع، ومطالباً بالمزيد من المبادرات الهادفة لكافة أفراد المجتمع.

من جهته عبر رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل عن عظيم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لكافة المبادرات والأنشطة في المنطقة، مبيناً بأن المبادرة التي تقام بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية تتمثل بسينما ومكتبة متنقلة تجوب أحياء مدن المنطقة الشرقية، تتضمن هذه المبادرة إقامة برنامج تثقيفي داخل أحياء المنطقة الشرقية عبر حافلة خاصة تحتوي على مكتبة متنقلة لنشر ثقافة القراءة لدى المجتمع، وسينما لعرض برامج تثقيفية وترفيهية للأطفال.

وأشار الدبل إلى مشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في هذه المبادرة، بهدف تشجيع الأطفال وتحفيزهم على التفاعل معها، كما ستتضمن برامج مصاحبة، منها دورة في الإسعافات الأولية، وبرامج ترفيهية، ومسابقات ثقافية، وعربات طعام متنقلة.