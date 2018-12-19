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جامعة القصيم توقع عقدا لتنفيذ أسوار القاعات الدراسية التابعة لها بالمحافظات

جامعة القصيم توقع عقدا لتنفيذ أسوار القاعات الدراسية التابعة لها بالمحافظات
http://almnatiq.net/?p=670262
المناطق_القصيم

وقع معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، عقدا لتنفيذ أسوار القاعات الدراسية التابعة للجامعة بالمحافظات بمبلغ 9.974.500 تسعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 12/4/1440هـ، في قاعة كبار الزوار بالمدينة الجامعية بالمليداء.

وبارك “الداود” هذا العقد الذي تم توقيعه مع شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة والتي مثلها المفوض محمد الشمري، بحضور وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب وعددا من مسؤولي الجامعة، متمنيا أن يعود بالمنفعة على الجامعة ومنسوبيها.

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