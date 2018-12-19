أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة ..

جازان -فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الأحوال المدنية المعين بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بمنطقة جازان.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة جازان ، بمدير عام الأحوال المدنية بجازان المعين , متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

واطلع سمو أمير المنطقة على الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بجازان والمكاتب التابعة لها بعدد من محافظات المنطقة، ومنها المميزات والخدمات المتوفرة والوصول الى كبار السن وذوي الاحتياجات في مواقعهم ، والمساهمة في تقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وثمن سمو أمير منطقة جازان, بما تقدمه الإدارة العامة للأحوال المدنية بجازان من خدمات وما يقدمونه من جهود لإنجاح عمل فرع الأحوال المدنية بجازان والمحافظات التابعة للمنطقة، موجهاً بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن منتسبي ومنتسبات الفرع كافة عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه على متابعتهما المستمرة لما تقوم به الأحوال المدنية في جازان من خدمات، مؤكداً حرص الجميع على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.