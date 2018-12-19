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السند: القيادة تضع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياتها

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السند: القيادة تضع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياتها

السند: القيادة تضع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياتها
http://almnatiq.net/?p=670268
المناطق_الرياض

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1440 /1441هـ، منوهًا بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده االله- خلال الإعلان عن الميزانية في جلسة مجلس الوزراء أمس.

وبيّن أن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية والهيكلية في الاقتصاد باتت واضحة للجميع وهي تقوم بذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المعيشي للمواطنين آخذة بعين الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهي تسير بخطى جادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكدًا أهمية الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في سبيل تحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته ليقوم بدور فاعل في دفع عجلة التنمية نحو الأفضل حيث آتت ثمارها وترجمت ذلك الميزانية الحالية.

وأفاد “السند”، بأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية -بحمد الله- وستنعكس -إن شاء الله- على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، لافتًا إلى أن قيادتنا سلكت مسار التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، مع العناية بتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية وتجاوز التحديات.

وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تضع النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي والتنموي لبلادنا في مقدمة أولوياتها للنهوض بهذا الوطن وتوفير أفضل سبل العيش الذي يستحقه المواطن السعودي، الذي تعلق عليه الآمال الكبيرة، مبينًا أن المملكة العربية السعودية تسعى لاستثمار كافة مقدراتها في الإنسان ونمو معرفته وفكره وأخلاقه ومواءمة ذلك مع ما جاء به شرعنا الحنيف.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقيام بأعمالها وتأدية رسالتها على أكمل وجه.

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