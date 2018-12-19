مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يتفقد إدارة المساجد بظهران الجنوب

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي , بزيارة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ظهران الجنوب إجتمع خلالها بمدير الإدارة الشيخ خلف المطيري وإلتقى بمنسوبي الإدارة .

وتضمن جدول أعمال الزيارة زيارة الجامع الكبير بالمحافظة والصلاة على شهداء الواجب من جنود التحالف وإلقاء كلمة توجيهية للمصلين بعد الصلاة .

ثم قام بزيارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب إلتقى خلالها رئيس مجلس إدارتها الشيخ الدكتور محمد بن مصلح آل هاشل .

وأثناء جولته وقف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير يرافقه مدير إدارة المساجد بظهران الجنوب على العديد من المواقع المهمة منها مواقع لإنشاء مساجد ومصليات أعياد .