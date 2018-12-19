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“الغذاء والدواء” تغلق مصنعا للتمور وتضبط مستودعا دون ترخيص

“الغذاء والدواء” تغلق مصنعا للتمور وتضبط مستودعا دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=670277
المناطق_الرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع تمور مخالفاً وضبطت مستودعاً يخلط ويعبئ ويبيع منتجات أعلاف بدون ترخيص في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفذوا جولات على مصانع أغذية في الأحساء، وضبطوا مخالفات عدة في مصنع تمور، من بينها مزاولة نشاط تعبئة وبيع التمور من دون وجود ترخيص صناعي نهائي وسجل تجاري، إضافة إلى عدم وجود ترخيص للمصنع من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم تطبيق أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى أنها أغلقت المصنع المخالف.

وأضافت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا منتجات أعلاف شركة لدى أحد مستودعات الخفجي، وزاروا مقر الشركة بالقطيف وتبيّن أنها مستودع مرخص من وزارة التجارة والاستثمار لبيع البذور والحبوب بالجملة، في حين أن النشاط الفعلي الذي تمارسه تخزين منتجات أعلاف مركبة من عدد من الشركات وخلط بعضها مع الحبوب وإنتاج منتجات تحمل اسم المستودع، إضافة إلى أن المنشأة تزاول النشاط من دون ترخيص صادر من الهيئة ومن دون تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت الهيئة ضبط وحجز المنتجات الموجودة لدى المستودع المخالف وإيقاف خط الإنتاج وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه.

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