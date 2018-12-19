الهواتف الصينية الذكية ترفع حصتها السوقية في السعودية بـ 195%

المناطق_عادل الزهراني

استطاعت الهواتف الذكية الصينية، أن تكون ندًا قويًا للعلامات العالمية، وأصبحت عملية استقطاب المستهلكين النهائيين في السوق السعودي – أكبر أسواق المنطقة- أحد المحاور الرئيسية للتنافس بينها، وهو ما دفع إحدى أكبر شركات الهواتف الذكية الصينية (هونر) إلى رفع حصتها السوقية في المملكة إلى 195%.

الملفت عند متابعة تقارير رصد مؤشرات شركات الهواتف الذكية حول العالم، بأن شركات الهواتف الصينية استطاعت استقطاع حصة من كعكة المنافسة، عبر تقديمها هواتف ذكية بإمكانيات عالية ومميزات متعددة وبسعر اقتصادي يتناسب مع المداخيل المالية لشريحة الشباب، وبموديلات منافسة لأكبر الشركات العالمية كآبل على سبيل المثال.

يعد السوق السعودي بالنسبة لشركة الهواتف الذكية سواء التقليدي أو عبر المتاجر الإلكترونية بعدًا مهماً في التركيز، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية، وبخاصة من الشريحة العمرية الشابة، وما يؤكد ذلك تعليق نائب الرئيس، لدى هونر في السعودية لانغمينغ، حيث أشار أن المملكة على وجه الخصوص، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، تمثل سوقاً حيوياً بالغ الأهمية بالنسبة لهم منذ انطلاقهم في 2015، المنطقة عام 2015، وشهدوا نمواً استثنائياً ولكنه غير مفاجئ بالنظر إلى الكثافة السكانية.

ونجحت هونر في إطلاق هاتفها الجديد HONOR 10 Lite، الذي يقدم مزايا تكنولوجية معاصرة ويضع معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية بشاشة 6.21 بوصة (FHD) وهيكل يمتاز بألوان حيوية متدرجة مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 24 ميغابيكسل تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 + 2 ميغابيكسل. كما يتمتع الهاتف بسعة تخزين داخلي قدرها 64 ميغابايت، ويقدم الهاتف أحدث المعالجات (معالج Kirin 710 جديد مع واجهة EMUI 9.0)، وتخزين داخلي سعة 64 غيغابايت، وبطارية بقوة 3400 ملي أمبير تدوم طويلاً ، ومعالج جرافيكس فائق الدقة “توربو جي بي يو 2.0”.

وصمم الجهاز من 8 طبقات من المعدن اللامع ويأتي بأربعة ألوان متدرجة، تشمل “الأزرق السماوي، والأحمر الساطع، والأزرق الياقوتي، والأسود”، كما يمتاز هاتف HONOR 10 Lite بتصميم منحني ثلاثي الأبعاد من الجوانب الأربعة.

بفضل الكاميرا المدعومة بقوة الذكاء الاصطناعي، يتيح هاتف HONOR 10 Lite للمستخدمين التقاط الصور الاحترافية، أما تقنية الذكاء الاصطناعي فيمكنها التعرف على ما يصل إلى 8 سيناريوهات مختلفة لإضفاء الإعدادات المناسبة للصورة المثالية. وتحتوي الكاميرا كذلك على تأثيرات تحاكي التصوير الاحترافي في الاستوديوهات.

أما من الخلف فترافق جهاز HONOR 10 Lite كاميرا خلفية بعدسة ثنائية بدقة 13 و 2 ميغابيكسل وفتحات f/1.8 و f/2.4. وعند استخدامها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي و نمط التصوير الليلي، يمكن التقاط الصور الاحترافية بكل سهولة حتى في ظروف الإضاءة المحدودة والخافتة، وتعزز تقنية الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جودة المكالمات الهاتفية حتى في أكثر البيئات ضوضاء، وتحرص على عدم انقطاع الاتصال بفضل النمط الجديد للاستخدام في المصعد.