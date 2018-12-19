مدني تبوك يقيم محاضرة في إدارة السلامة المهنية

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أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم بمقرها الرئيسي محاضرة بعنوان ( إدارة السلامة والصحة المهنية وفق معايير اوشا الدولية) بالتعاون مع معهد السهم التصاعدي للتدريب بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك عميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني ومدراء الإدارات العامة وعدد من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

ولخصت المحاضرة أهمية السلامة والصحة المهنية لرجال الدفاع المدني ودورها الوقائي في الحد من المخاطر والإصابات والتقليل من آثارها الناجمة سواء في مكان العمل أو في مواقع الحوادث إضافةً إلى أهميتها في الوقاية من الأمراض الناتجة عن انبعاثات وغازات الحريق نتيجة احتراق بعض المواد.

وثمن مدير الدفاع المدني إقامة مثل هذه المحاضرات التي تعود فائدتها على الجميع خاصةً في مجال السلامة المهنية.

وفي نهاية المحاضرة تم تبادل الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.